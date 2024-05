Genova, 21 Mag. (LaPresse) – È stato calendarizzato per il 23 maggio in mattinata l’interrogatorio davanti al pm del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, attualmente sospeso e agli arresti domiciliari dallo scorso 7 di maggio, nell’inchiesta sulla corruzione in Liguria. Toti, che davanti al gip nel corso dell’interrogatorio di garanzia si era avvalso della facoltà di non rispondere, aveva contestualmente dato la disponibilità a essere sentito una volta terminata la lettura delle carte.

