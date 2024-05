Milano, 21 mag. (LaPresse) – “Nella mattinata odierna, la Guardia di Finanza ha eseguito una perquisizione nella vecchia sede di Fondazione Milano Cortina 2026, sita in piazza Tre Torri 3 a Milano, e successivamente nei nuovi uffici in via della Boscaiola 26. Il management del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici ha prestato massimo supporto e piena collaborazione alle Forze dell’Ordine. Nessun dirigente o dipendente attuale della Fondazione risulta indagato”. Così in una nota la Fondazione Milano-Cortina, in merito alle perquisizioni di questa mattina da parte della Guardia di Finanza.

