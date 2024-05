Così Il Pontefice durante l'omelia per la domenica di Pentecoste in piazza San Pietro

Papa Francesco auspica che lo spirito di Pentecoste “porti i responsabili delle nazioni ad aprire le porte di pace” nei “tanti posti dove ci sono le guerre”. Così Bergoglio, durante l’omelia per la domenica di Pentecoste, rivolgendosi ai fedeli in piazza San Pietro. Il Pontefice ha dedicato un pensiero alla “città di Kharkiv che ha subito un attacco” così come “alla Terra Santa, alla Palestina e a Israele”.

