L'incontro all'Arena per l'evento sulla giustizia e la pace

Papa Francesco abbraccia due giovani, uno palestinese e uno israeliano, che hanno perso un familiare nella guerra in Medioriente durante l’incontro all’Arena di Verona sulla giustizia e la pace. “La sofferenza di questi due fratelli è la sofferenza di due popoli. Non si può dire nulla. Loro hanno avuto il coraggio di abbracciarsi e questo non solo è coraggio e testimonianza di voler la pace, ma anche un progetto di futuro. Abbracciarsi. Ambedue hanno perso i famigliari, la famiglia si è rotta per questa guerra. A che serve la guerra? Per favore facciamo un piccolo spazio di silenzio, per sentire. E guardando l’abbraccio di loro due ognuno dal suo cuore preghi il Signore per la pace e prenda una decisione interiore di fare qualcosa per finire con le guerre”, ha detto il Pontefice.

