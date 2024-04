Il messaggio del pontefice al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro

“Il nostro pensiero in questo momento è alle popolazioni in guerra. Pensiamo alla Terrasanta, Palestina e Israele. Pensiamo alla martoriata Ucraina. Pensiamo ai prigionieri di guerra: che il Signore muova la volontà per liberarli tutti. E parlando di progionieri mi vengono in mente coloro che sono torturati. La tortura dei prigionieri è una cosa bruttissima. Non è umana. Pensiamo a tante torture che feriscono la vita della persona e ai tanti torturati”. Così Papa Francesco al termine dell’udienza generale in Piazza San Pietro.

