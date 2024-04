Secondo la Bbc i soldati di Mosca morti in guerra sarebbero oltre 50mila per effetto della 'strategia del tritacarne'

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 784. Esplosioni e incendi si sono verificati nella notte nell’aeroporto militare russo di Dzhankoy in Crimea. Lo riporta Unian citando il gruppo di monitoraggio Crimean Wind che ha postato alcuni fotogrammi dell’accaduto. “Il satellite VIIRS/Suomi NPP ha registrato sei focolai di potenti incendi presso l’aeroporto militare russo di Dzhankoya. L’ora della ripresa era alle 3,41, ora di Mosca”, ha affermato. Nell’aeroporto – spiegano i media ucraini – solitamente i russi tengono alcuni elicotteri d’assalto.

Bbc: “Soldati russi morti sono oltre 50mila”

I soldati russi morti in Ucraina sarebbero oltre 50mila. Lo afferma la Bbc citando uno studio effettuato con il gruppo di media indipendenti Mediazona. Nel secondo anno di guerra il numero delle vittime sarebbe stato del 25% superiore rispetto a quello precedente per effetto della ‘strategia del tritacarne’ con la quale Mosca invia incessantemente ondate di soldati per cercare di indebolire le forze ucraine ed esporre le loro posizioni all’artiglieria russa. La stima di 50mila vittime è otto volte superiore all’unico riconoscimento pubblico ufficiale del numero di vittime mai fornito da Mosca nel settembre 2022.

Raid russo su Chernihiv, morti e feriti fra i civili

Le forze armate russe hanno effettuato un attacco su Chernihiv nel nord dell’Ucraina. “Ci sono morti e feriti” fra i civili, ha scritto su Telegram il governatore locale Vyacheslav Chaus. “Sul posto stanno ora lavorando i soccorritori e i medici”, ha aggiunto. Lo riporta Ukrainska Pravda. Secondo quanto affermato dal sindaco della città, Alexander Lomako, al momento “sono confermate quattro vittime ma la cifra potrebbe essere più alta, purtroppo”. I feriti sarebbero almeno cinque.

