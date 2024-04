Bergoglio e non solo devono fare i conti con papaline e vesti che volano a causa delle raffiche

Quando il vento soffia forte, persino i Papi non sono al riparo: Papa Francesco, all’udienza generale di mercoledì, è stato nuovamente ritratto in una posa curiosa, con la veste che gli copre completamente la faccia dopo una folata particolarmente forte. Ma non è la prima volta che succede, e Bergoglio non è il primo Papa a ‘lottare’ con il vento: sono tante le immagini che mostrano i Pontefici alle prese con le forti raffiche che soffiano in Vaticano. Eccone alcune.

