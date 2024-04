Il Pontefice: "Esprimo il mio profondo rammarico per i volontari uccisi"

Papa Francesco chiede ancora una volta il cessate il fuoco nella Striscia. “Purtroppo continuano a giungere tristi notizie dal Medioriente. Torno a rinnovare la mia ferma richiesta di un immediato cessate il fuoco nella striscia di Gaza“, ha detto Bergoglio al termine dell’udienza generale. “Esprimo il mio profondo rammarico per i volontari uccisi mentre erano impegnati nella distribuzione degli aiuti umanitari a Gaza. Prego per loro e le loro famiglie. Rinnovo l’appello a che sia permesso a quella popolazione civile, stremata e sofferente, l’accesso agli aiuti umanitari e siano subito rilasciati gli ostaggi”, ha aggiunto. “Si eviti ogni responsabile tentativo di allargare il conflitto nella regione e ci si adoperi affinché al più presto possano cessare questa e altre guerre che continuano a portare morte e sofferenza in tante parti del mondo. Preghiamo e operiamo senza stancarci perché tacciano le armi e torni a regnare la pace”.

Autorità Gaza: “32.975 morti da inizio guerra”

Continua a salire intanto il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza provocate dai continui attacchi israeliani. Secondo il locale ministero della Sanità dall’inizio della guerra nell’enclave sono morte 32.975 persone mentre altre 75.577 sono rimaste ferite. Nelle ultime 24 sono morte 59 persone e altre 83 sono rimaste ferite. Lo riporta Al Jazeera.

