Bergoglio scherza sulla sedia a rotelle: "Più pratica della sedia gestatoria"

Papa Francesco è giunto in aula Paolo VI per l’udienza con il personale e i dirigenti della Rai: il Pontefice è stato ricevuto da un applauso. “Cari amici, buongiorno e benvenuti! Saluto l’Amministratore delegato, il Direttore generale, i membri del Consiglio di Amministrazione, i dirigenti, i giornalisti, i collaboratori, gli artisti, i tecnici, e le vostre famiglie. È bello che siate qui come una grande comunità. Sono contento di incontrarvi e auguro a tutti voi un buon anniversario!”, ha detto Papa Francesco rivolgendosi ai dirigenti al personale Rai.

“Il vostro lavoro, invece, vuole essere soprattutto una risposta ai bisogni dei cittadini, in spirito di apertura universale, con un’azione capace di articolarsi sul territorio senza diventare localista, nel rispetto e nella promozione della dignità di ogni persona. Un contributo alla verità e al bene comune che assume risvolti precisi nell’informazione, nell’intrattenimento, nella cultura e nella tecnologia. Nel campo dell’informazione, servire significa essenzialmente cercare e promuovere la verità, ad esempio contrastando il diffondersi delle fake news e il subdolo disegno di chi cerca di influenzare l’opinione pubblica in modo ideologico, mentendo e disgregando il tessuto sociale” ha detto ancora il Papa. “La verità è una, armonica – aggiunge a braccio – non si può dividere con interessi personali”. Nel campo dell’informazione, “servire” significa “evitare ogni riduzione ingannevole, ricordando che la verità è ‘sinfonica’ e che la si coglie meglio imparando ad ascoltare la varietà delle voci – come in un coro – piuttosto che gridando sempre e soltanto la propria idea”.

Il Papa ha lanciato anche un monito: “Non bisogna inseguire gli ascolti a scapito dei contenuti: si tratta piuttosto di costruire, attraverso la vostra offerta, una domanda diffusa di qualità”.

Il Papa scherza sulla sedia a rotelle

“Un tempo i Papi usavano la sedia gestatoria. Oggi le cose sono andate avanti. Io uso questa che è molto pratica” ha scherzato il Papa.

Il regalo ai bambini

Papa Francesco, al termine dell’udienza con il personale e i dirigenti della Rai, ha fatto un giro per salutare i presenti: giunto dinnanzi ad alcuni bambini si è fatto passare dai collaboratori alcuni ovetti di cioccolato per farne loro dono.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata