Bergoglio ha parlato di Haiti, Ucraina, Gaza e del Ramadan che inizia

Erano circa 15mila i fedeli presenti questa mattina in piazza San Pietro per la recita dell’Angelus con Papa Francesco. Lo rende noto la Gendarmeria Vaticana. Il Papa ha parlato di guerra (e di pace), di donne, della situazione di Haiti e del Ramadan.

“Preghiamo per la pace nella martoriata Ucraina e in Terra Santa. Cessino al più presto le ostilità che provocano immani sofferenze nella popolazione civile” ha detto Bergoglio. “Seguo con preoccupazione e dolore la grave crisi che colpisce Haiti e i violenti episodi avvenuti negli ultimi goirni. Sono vicino alla chiesa e al caro popolo haitiano che da anni è provato da molte sofferenze. Invito a pregare perché cessi ogni sorta di violenza e tutti offrano il loro contributo per far crescere la pace e la riconciliazione nel paese con il sostegno rinnovato della comunità internazionale”. E ha aggiunto: “Stasera i fratelli musulmani inizieranno il Ramadan. Esprimo a tutti loro la mia vicinanza”.

