Lo ha detto Bergoglio all'Angelus

“Due giorni fa si è celebrata la giornata internazionale della donna. Vorrei rivolgere un pensiero ed esprimere la mia vicinanza a tutte le donne, specialmente a quelle la cui dignità non viene rispettata”. Lo ha detto Papa Francesco dopo la recita dell’Angelus in piazza San Pietro a Roma. “C’è ancora tanto lavoro che ciascuno di noi deve fare perché sia riconosciuta concretamente la pari dignità delle donne. Sono le istituzioni sociali e politiche che hanno il dovere fondamentale di proteggere e promuovere la dignità di ogni essere umano, offrendo alle donne portatrici di vita le condizioni necessarie per poter accoglier e il dono della vita e assicurare ai figli un’assistenza degna” ha aggiunto.

