L'appello del pontefice durante l'Angelus: "Auspico vivamente che la comunità internazionale comprenda questo"

Papa Francesco ha lanciato l’ennesimo appello di pace durante l’Angelus domenicale in piazza San Pietro, ricordando che il 5 marzo ricorre la Giornata Internazionale per il Disarmo e la sensibilizzazione della non Proliferazione. “Quante risorse vengono sprecate per la spesa militare che a causa della situazione attuale continua tristemente ad aumentare. Auspico vivamente che la comunità internazionale comprenda che il disarmo è anzitutto un dovere. Il disarmo è un dovere morale. Mettiamo questo in testa. E questo richiede il coraggio da parte di tutti i membri della famiglia delle nazioni, di passare dall’equilibrio della paura all’equilibrio della fiducia” le parole del pontefice.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata