Francesco nell'Angelus: "Come cristiani si può e si deve festeggiare in semplicità"

“Auguro a tutti voi una vigilia di Natale nella preghiera, nel calore degli affetti e nella sobrietà. Permettetemi una raccomandazione: non confondiamo la festa con il consumismo“. Così Papa Francesco nel corso dell’Angelus in Piazza San Pietro. “Come cristiani si può e si deve festeggiare in semplicità, senza sprechi e condividendo con chi manca del necessario o manca di compagnia”, aggiunge.

