Bergoglio all'Angelus: "Pensiamo anche a coloro che soffrono per la miseria, la fame, le schiavitù"

“Auguro a tutti voi una vigilia di Natale nella preghiera, nel calore degli affetti e nella sobrietà.Permettetemi una raccomandazione: non confondiamo la festa con il consumismo”. Così Papa Francesco nel corso dell’Angelus in Piazza San Pietro. “Come cristiani si può e si deve festeggiare in semplicità, senza sprechi e condividendo con chi manca del necessario o manca di compagnia”, aggiunge.

“Siamo vicini ai nostri fratelli e sorelle che soffrono per la guerra. Pensiamo alla Palestina, a Israele e all’Ucraina” dice Bergoglio. “Pensiamo anche a coloro che soffrono per la miseria, la fame, le schiavitù – aggiunge -. Dio, che ha preso per sé un cuore umano, infonda umanità nel cuore degli uomini”. “In particolare saluto la delegazione dei cittadini italiani che vivono in territori ufficialmente riconosciuti come molto contaminati e che da tempo ne attendono la bonifica.Esprimo solidarietà a queste popolazioni e auspico che la loro voce sia ascoltata”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata