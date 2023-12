Nuovo appello di Francesco al termine dell'udienza generale

“Continuo a seguire con molta preoccupazione e dolore il conflitto in Israele e in Palestina. Rinnovo il mio appello per un immediato cessate il fuoco umanitario”. Sono le parole di Papa Francesco al termine dell’udienza generale del mercoledì.

“Si soffre tanto lì”, aggiunge Bergoglio che prosegue: “Incoraggio tutte le parti coinvolte a riprendere i negoziati e chiedo a tutti di assumersi l’urgente impegno di far arrivare gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza che è allo stremo e ne ha veramente bisogno. Si liberino subito tutti gli ostaggi che avevano visto una speranza nella tregua di qualche giorno fa. Che questa grande sofferenza per gli israeliani e per i palestinesi finisca. Per favore: no alle armi, sì alla pace”.

