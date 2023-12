Sale a 113 il numero dei soldati israeliani morti nelle operazioni militari nella Striscia

Proseguono le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza. Secondo quanto riporta la Cnn, le Idf avrebbero iniziato a testare l’allagamento dei tunnel costruiti da Hamas nel sottosuolo. Intanto cresce il bilancio delle vittime tra le forze armate di Tel Aviv, con altri 8 morti che portano il totale dall’inizio della nuova guerra a 113. Si muove anche la diplomazia: l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato a stragrande maggioranza per chiedere un cessate il fuoco umanitario a Gaza. IN AGGIORNAMENTO

07:30 Cnn, Israele inizia ad allagare tunnel Hamas a Gaza

Israele ha comunicato agli Stati Uniti di aver iniziato a “testare attentamente” l’inondazione di alcuni tunnel di Gaza con acqua di mare “su base limitata” per verificare la capacità di degradare la rete sotterranea di Hamas su scala più ampia. Lo riferisce la Cnn, citando un funzionario Usa che precisa che gli israeliani non sanno ancora se funzionerà ma hanno assicurato a Washington che stanno facendo attenzione a testare solo i tunnel in cui non credono che ci siano ostaggi. All’inizio del mese l’esercito israeliano aveva dichiarato di aver distrutto almeno 500 tunnel a Gaza e di averne individuati più di 800. La settimana scorsa l’Idf ha dichiarato che molti dei tunnel “erano situati in aree civili” e all’interno di strutture civili. Nel 2021 Hamas aveva affermato di aver costruito 500 chilometri di tunnel sotto Gaza, ma non è chiaro se si trattasse di una cifra accurata o di propaganda.

07:15 Idf, morti altri 8 soldati Israele a Gaza, totale 113

Altri 8 soldati israeliani sono stati uccisi martedì in combattimento nella Striscia di Gaza, il che porta a 113 il totale dei militari israeliani morti nell’offensiva di terra. Lo riferisce l’esercito israeliano (Idf), come riporta il Times of Israel, aggiungendo che altri 3 soldati sono rimasti gravemente feriti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata