Il Pontefice dopo la liberazione di un numero significativo di prigionieri del conflitto nel Caucaso meridionale

“Mi rallegro per la liberazione di un numero significativo di prigionieri armeni e azeri. Guardo con grande speranza a questo segno positivo per le relazioni tra Armenia e Azerbaigian e per la pace del Caucaso meridionale e incoraggio le parti e i loro leader a concludere quanto prima il trattato di pace”. Così Papa Francesco durante l’Angelus affacciato alla finestra del Palazzo Apostolico Vaticano in piazza San Pietro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata