Le parole del pontefice al termine della preghiera dell'Angelus ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro

Secondo la Gendarmeria Vaticana erano presenti in Piazza San Pietro per la recita dell’Angelus del Papa circa 25 mila fedeli. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nel 1948 è “la via maestra sulla quale molti passi in avanti sono stati fatti ma tanti ne mancano e a volte purtroppo si torna indietro purtroppo. L’impegno per diritti umani non è mai finito” ha detto Papa Francesco parlando a braccio al termine della preghiera dell’Angelus ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro. “Sono vicino a tutti coloro che senza proclami nella vita concreta lottano di persona e pagano per difendere i diritti di chi non conta”.

Medioriente, Papa: “Si segua l’esempio di chi ha lavorato per la pace”

“Certi conflitti hanno radici storiche profonde ma abbiamo anche le testimonianze di chi ha lavorato con saggezza per la convivenza pacifica, si segua loro esempio, si metta ogni impegno per rimuovere le cause conflitti”. Così Papa Francesco al termine dell’Angelus domandandosi se avvicinadosi al Natale “saremo capaci di fare passi concreti di pace?” in tutti territori colpiti da conflitti come la “martoriata Ucraina, la Palestina e Israele”.

Cop28, Papa: “Prendersi cura della nostra ‘casa comune'”

Papa Francesco auspica “risultati nella cura della ‘casa comune’ e la tutela delle popolazioni” dai “lavori della Cop28 di dubai che si concluderanno fra qualche giorno”. Lo ha detto Bergoglio affacciato alla finestra del Palazzo Apostolico Vaticano al termine della preghiera dell’Angelus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata