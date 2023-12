Le parole del Santo Padre al termine dell'Angelus in Piazza San Pietro

“Certi conflitti hanno radici storiche profonde ma abbiamo anche le testimonianze di chi ha lavorato con saggezza per la convivenza pacifica, si segua loro esempio, si metta ogni impegno per rimuovere le cause conflitti”. Così Papa Francesco al termine dell’Angelus domandandosi se avvicinadosi al Natale “saremo capaci di fare passi concreti di pace?” in tutti territori colpiti da conflitti come la “martoriata Ucraina, la Palestina e Israele“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata