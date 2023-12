Nella Striscia 9 persone su 10 non possono mangiare tutti i giorni. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres: "Stiamo andando verso la catastrofe"

La guerra in Medioriente giunge al giorno 65. Secondo il Programma alimentare mondiale dell’Onu, metà della popolazione di Gaza sta morendo di fame, mentre continuano i combattimenti tra Hamas e Israele. Gli Usa hanno bloccato con il veto la risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu che chiedeva il “cessate il fuoco umanitario a Gaza” e definiva la situazione umanitaria “catastrofica”.

11:50 Netanyahu ringrazia Biden: “Incoerenti pressioni per fine guerra”

Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, intervenendo all’inizio del Consiglio dei ministri settimanale, ha ringraziato il presidente Usa Joe Biden per il veto posto dalla sua amministrazione alla risoluzione per un cessate il fuoco al Consiglio di sicurezza dell’Onu. Lo riporta il Jerusalem Post aggiungendo che, aggiornando il suo Gabinetto, Netanyahu ha riferito di avere detto ai leader di Francia, Germania e altri Paesi che le pressioni per porre fine alla guerra a Gaza sono incoerenti: “Non potete da un lato sostenere l’eliminazione di Hamas e dall’altro fare pressione su di noi per far cessare la guerra, cosa che impedirebbe l’eliminazione di Hamas”, ha detto il premier israeliano di aver fatto sapere ai Paesi.

11:00 Onu: “A Gaza inferno sulla Terra, situazione catastrofica”

Il capo dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, l’Unrwa, Philippe Lazzarini, intervenendo al Forum di Doha, in Qatar, ha lanciato un appello per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, avvertendo che è necessario per porre fine “all’inferno sulla Terra” a Gaza. “È sicuramente la situazione peggiore che io abbia mai visto”, ha detto Lazzarini. E ancora: “La gente si rivolge all’Onu per cercare protezione, ma nemmeno la bandiera blu (dell’Onu ndr.) è più protetta. Secondo tutti i resoconti, la situazione ha raggiunto una natura catastrofica”.

10:30 Guterres: “Consiglio Onu paralizzato, su Gaza non mi arrendo”

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite è “paralizzato” da divisioni geopolitiche che minano una soluzione alla guerra fra Israele e Hamas, “ho ribadito il mio appello a dichiarare un cessate il fuoco umanitario” nella Striscia di Gaza, “purtroppo il Consiglio di sicurezza non l’ha fatto” ma “posso promettere che non mi arrenderò”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, prendendo la parola al forum di Doha, in Qatar. Le sue parole giungono dopo che venerdì gli Stati Uniti hanno posto il veto in Consiglio di sicurezza nel voto su una risoluzione per un cessate il fuoco immediato umanitario nella Striscia di Gaza.

09:00 Onu: “Metà popolazione Gaza sta morendo di fame”

Mentre i combattimenti continuano, la metà della popolazione di Gaza sta morendo di fame. È quanto afferma il vice direttore del Programma alimentare mondiale (Wfp) delle Nazioni unite, Carl Skau, secondo quanto riporta la Bbc. Skau ha sottolineato che solo una frazione delle forniture necessarie è riuscita a entrare nella Striscia e che 9 persone su 10 non possono mangiare tutti i giorni, aggiungendo che le condizioni nella Striscia hanno reso le consegne “quasi impossibili”. Sabato un portavoce dell’esercito israeliano, il tenente colonnello Richard Hecht, ha dichiarato alla Bbc che “qualsiasi morte e dolore per un civile è doloroso, ma non abbiamo alternativa”; “stiamo facendo tutto il possibile per portare il più possibile all’interno della Striscia di Gaza”, ha dichiarato secondo quanto riferisce l’emittente britannica.

