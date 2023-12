Il Pontefice: "Facciamo sentire loro il nostro sostegno spirituale"

Papa Francesco torna a mandare un messaggio per la popolazione di Gaza, martoriata dalla guerra tra Israele e Hamas. L’occasione è l’udienza delle delegazioni per il dono del presepe e dell’albero di Natale in Piazza San Pietro. “Mentre contempliamo Gesù, Dio fatto uomo, piccolo, povero, inerme, non possiamo non pensare al dramma che stanno vivendo gli abitanti della Terra Santa, manifestando a questi nostri fratelli e sorelle, specialmente ai bambini e ai loro genitori, la nostra vicinanza e il nostro sostegno spirituale”, ha detto il Santo Padre sottolineando che sono loro “che pagano il vero conto della guerra”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata