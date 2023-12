Dopo i problemi di salute, Bergoglio torna a mostrarsi ai fedeli in Piazza San Pietro

Dopo i recenti problemi di salute, il Papa torna a mostrarsi ai fedeli in Piazza San Pietro. Al termine dell’Angelus Francesco ha chiesto di “pregare per la pace in Ucraina, in Palestina e Israele, in tutte le terre ferite dalla guerra chiediamo pace”. “Che i cuori si pacifichino”, ha detto Bergoglio chiedendo ai cristiani di “unirsi spritualmente” a “pregare la Madonna” oggi pomeriggio quando il Pontefice visiterà la chiesa di Santa Maria Maggiore e Piazza di Spagna in occasione della festa dell’Immacolata.

