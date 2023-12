L'annuncio del Pontefice durante l'Angelus in Piazza San Pietro

Papa Francesco annuncia con “gioia che il 25 e 26 maggio del prossimo anno celebreremo a Roma la prima Giornata mondiale dei bambini” per rispondere “alla domanda ‘che tipo di mondo vogliamo trasmettere'”. Lo ha annunciato Bergoglio al termine dell’Angelus ai fedeli e i pellegrini Piazza San Pietro per la festa dell’Immacolata Concezione. “Mettere i bambini al centro e prenderci cura di loro”, sarà il lo spirito della due giorni “patrocinata dal Dicastero per la cultura e l’educazione”, ha spiegato il Papa.

Ucraina e Medioriente terre ferite da guerra

Al termine dell’Angelus Papa Francesco ha chiesto ai fedeli di “pregare per la pace in Ucraina, in Palestina e Israele, in tutte le terre ferite dalla guerra chiediamo pace”. “Che i cuori si pacifichino”, ha detto Bergoglio chiedendo ai cristiani di “unirsi spritualmente” a “pregare la Madonna” oggi pomeriggio quando il Papa visiterà la chiesa di Santa Maria Maggiore e Piazza di Spagna in occasione della festa dell’Immacolata.

