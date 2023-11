Il cardinale sull'annullamento del viaggio del Pontefice a Dubai: "Non voleva esporsi a rischi"

“Il Papa è in via di guarigione. Non voleva esporsi a rischi secondo le indicazioni che hanno dato i medici. Ha fatto la scelta per evitare che vi sia qualche peggioramento e possa recuperare al più presto”. Lo ha detto il cardinale Pietro Parolin ai cronisti che lo hanno atteso all’ingresso di Montecitorio, a Roma, dove è in programma una sua Lectio Magistralis su “Il senso delle Istituzioni nella visione pedagogica di Luigi Secco: l’educazione tra intercultura e volontà nella società pluralistica in crisi di valori e di orientamento”, in merito all’annullamento da parte di Papa Francesco del suo viaggio a Dubai in occasione della Cop28.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata