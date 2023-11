Lo ha comunicato il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni

Papa Francesco annulla il suo viaggio a Dubai in occasione della Cop28 sui cambiamenti climatici dietro consiglio medico, mentre recupera dall’influenza che lo ha colpito nei giorni scorsi. “Pur essendo migliorato il quadro clinico generale del Santo Padre relativamente allo stato influenzale e all’infiammazione delle vie respiratorie, i medici hanno chiesto al Papa di non effettuare il viaggio previsto per i prossimi giorni a Dubai, in occasione della 28a Conferenza delle Parti per la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici. Papa Francesco ha accolto con grande rammarico la richiesta dei medici e il viaggio è dunque annullato”, ha dichiarato il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni, aggiungendo: “Permanendo la volontà del Papa e della Santa Sede di essere parte delle discussioni in atto nei prossimi giorni, saranno definite appena possibile le modalità con cui questa si potrà concretizzare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata