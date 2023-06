Il Pontefice si trova al Gemelli, decorso postooperatorio "regolare"

Papa Francesco ha saltato la consueta benedizione pubblica della domenica a mezzogiorno, perché ancora in convalescenza dopo un intervento chirurgico all’addome al Gemelli. Un piccolo gruppo di fedeli è arrivato al Policlinico Gemelli intorno a mezzogiorno, nella speranza di vedere il pontefice. Il Papa non è apparso, ma i presenti hanno pregato per la sua salute.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata