Lo rende noto la Santa Sede

“Lo staff medico informa che il decorso post operatorio di Papa Francesco è regolare. Il Santo Padre continua ad essere apiretico ed emodinamicamente stabile; ha effettuato fisioterapia respiratoria ed ha continuato a mobilizzarsi”. Lo comunica il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.

Il Pontefice “nel corso della mattina ha seguito la Santa Messa in diretta televisiva e ricevuto l’Eucaristia – prosegue la nota -. Successivamente si è recato presso la Cappellina dell’appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera per la recita dell’Angelus. Quindi ha pranzato comunitariamente con quanti lo assistono in questi giorni di degenza nell’appartamento privato (medici, assistente sanitario, infermieri, ausiliari e personale del Corpo della Gendarmeria)”.

