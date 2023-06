I cattolici intercettati in Piazza San Pietro: "Persona stupenda, un dono di Dio"

I fedeli pregano per la pronta guarigione di Papa Francesco, operato ieri all’addome al Policlinico Gemelli di Roma per risolvere problemi insorti a causa dei precedenti interventi chirurgici. Il professor Sergio Alfieri, il chirurgo che ha operato il pontefice, ha comunicato che l’operazione è andata bene e che non sono state scoperte complicanze o altre patologie. “Grazie a Dio è andato tutto bene. Stiamo pregando per lui. È una persona stupenda, è veramente un dono di Dio. Quindi lo rimettiamo alla Sua provvidenza e gli auguriamo ogni bene”, dice una fedele in Piazza San Pietro. C’è anche chi ritiene possa essere arrivato il momento di rinunciare al soglio pontificio. “È un uomo anziano, proprio come me. Dato che siamo più vecchi, ci ammaliamo e penso che se è troppo malato per restare, dovrebbe dimettersi”, sostiene un fedele straniero. La degenza di Papa Francesco presso il Policlinico Gemelli durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale.

