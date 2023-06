Francesco a bordo della 'jeep' bianca tra i fedeli prima della consueta udienza del mercoledì

Papa Francesco è giunto in Piazza San Pietro per tenere la consueta udienza del mercoledì. Il Pontefice, accolto dalle acclamazioni e dagli applausi della folla, fa il giro tra i vari settori, per salutare e benedire da vicino i fedeli giunti a migliaia da ogni parte del mondo fa il solito giro a bordo della ‘Papa-mobile’ aperta. Di tanto in tanto fa fermare la vettura per accarezzare e baciare i bambini che gli vengono avvicinati dagli agenti della sicurezza. Il Pontefice sta proseguendo il ciclo di catechesi La passione per l’evangelizzazione: lo zelo apostolico del credente, incentra la sua meditazione sul tema “Testimoni: Santa Teresa di Gesù Bambino, patrona delle missioni”.

