Il Pontefice sarà sottoposto a un'operazione di laparotomia in anestesia generale. La degenza durerà diversi giorni

Papa Francesco è tornato all’ospedale Gemelli di Roma, dove oggi sarà sottoposto a un intervento chirurgico di laparotomia. Lo comunica la Sala Stampa del Vaticano. “Il Santo Padre al termine dell’Udienza Generale si è recato presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma dove nel primo pomeriggio sarà sottoposto in anestesia generale ad un intervento chirurgico di Laparotomia e plastica della parete addominale con protesi”, spiega la nota della Santa Sede. “L’operazione, concertata nei giorni scorsi dall’equipe medica che assiste il Santo Padre, sì è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti“.

Degenza durerà alcuni giorni

“La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale”, comunica ancora la Santa Sede. L’intervento avrà inizio nel primo pomeriggio.

Parolin: “Speriamo possa tornare presto a suo ministero”

“Seguiamo il Papa con affetto e con le nostre preghiere. Speriamo possa tornare a svolgere presto il suo ministero“. Così il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin a margine dell’inaugurazione del Centro Pellegrini – Info Point del Giubileo 2025 in via della Conciliazione. Parolin ha aggiunto di non avere altri elementi per dirsi “preoccupato”. “Il comunicato di questa mattina ha spiegato tutto in maniera tecnica”.

Parolin: “Ritornerà a lavorare dal Gemelli”

“Se dovessero esserci cose urgenti saranno portate direttamente a lui al Gemelli, immagino che il Papa tra qualche ora anche se da un letto riprenderà il suo esercizio”, ha aggiunto Parolin. Alla domanda se è stato ipotizzato qualcosa in relazione a un passaggio di poteri, Parolin ha risposto “assolutamente no”.

Cei: “Vicinanza e preghiera per ricovero”

“La Presidenza della CEI esprime la vicinanza e l’affetto dei Vescovi e delle Chiese in Italia a Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Universitario A. Gemelli per un intervento chirurgico. In questo ulteriore momento di prova, la Presidenza si stringe attorno al Santo Padre e invita le comunità ecclesiali a sostenerLo con la preghiera. Con l’augurio di una pronta guarigione, affida al Signore il lavoro dei medici e degli operatori sanitari”. È quanto si legge in una nota della Conferenza Episcopale Italiana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata