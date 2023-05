Il Pontefice al termine del Regina Caeli in piazza San Pietro

“A un mese dallo scoppio delle violenze in Sudan, la situazione è ancora grave. Nell’incoraggiare gli accordi parziali finora raggiunti, chiedo che siano deposte le armi e alla comunità internazionale di non risparmiare alcuno sforzo per far prevalere il dialogo e alleviare le sofferenze delle popolazioni, non abituiamoci alla guerra”. Lo ha detto Papa Francesco, al termine del Regina Caeli in piazza San Pietro, in Vaticano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata