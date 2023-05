Il segretario di Stato Vaticano: "Dobbiamo mettere fine a questa strage"

Dopo le parole di Papa Francesco di ritorno dall’Ungheria arriva la conferma del Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano: la missione di pace della Santa Sede si farà. “Che posso aggiungere a quello che ha detto il Papa? Niente. Lui ha detto che è in corso e ci sarà una missione. Ci sarà”, ha detto Parolin parlando con i cronisti a margine dell’evento organizzato a Torino ‘Testimone di virtù. A 30 anni dalla morte di don Tonino Bello’.

L’invito per il 9 maggio “può essere quello di mettere fine a questa strage che sta colpendo l’Ucraina ma che ha risvolti per la Russia”. Così il Segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin, arrivando a ‘Testimone di virtù. A 30 anni dalla morte di don Tonino Bello’, incontro in cui si presenta il volume ‘Testimone e maestro di virtù. Il cammino cristiano di don Tonino Bello’ scritto da Mons. Domenico Cornacchia, vescovo di Molfetta, e pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana – LEV. “Don Tonino Bello -ha aggiunto Parolin – ha lavorato tanto per la pace, esponendosi anche in prima persona. Abbiamo bisogno di profeti di pace”.

Non so se ci sono condizioni per cessate il fuoco