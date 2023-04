La celebrazione in piazza Kossuth Lajos davanti a 50mila fedeli

Terzo e ultimo giorno per Papa Francesco in Ungheria. La giornata di oggi inizia alle 9 e 30 con la messa in Piazza Kossuth Lajos. Nel pomeriggio alle 16, nella Facoltà di Informatica e Scienze Bioniche dell’Università Cattolica “Peter Pazmany”, il Santo Padre incontrerà il mondo universitario e della cultura. Alle 17 e 30 la cerimonia di congedo all’Aeroporto Internazionale di Budapest. Partenza alle 18 con arrivo previsto alle 19.55 a Roma Fiumicino.

Papa: “Triste vedere porte chiuse da egoismo”

“Essere ‘in uscita’ significa per ciascuno di noi diventare, come Gesù, una porta aperta. È triste e fa male vedere porte chiuse: le porte chiuse del nostro egoismo verso chi ci cammina accanto ogni giorno; le porte chiuse del nostro individualismo in una società che rischia di atrofizzarsi nella solitudine; le porte chiuse della nostra indifferenza nei confronti di chi è nella sofferenza e nella povertà; le porte chiuse verso chi è straniero, diverso, migrante, povero. E perfino le porte chiuse delle nostre comunità ecclesiali: chiuse tra di noi, chiuse verso il mondo, chiuse verso chi ‘non è in regola’, chiuse verso chi anela al perdono di Dio”. Così Papa Francesco nella sua omelia per la messa in Piazza Kossuth Lajos, a Budapest. Il Santo Padre esorta: “Per favore, per favore: apriamo le porte! Cerchiamo di essere anche noi – con le parole, i gesti, le attività quotidiane – come Gesù: una porta aperta, una porta che non viene mai sbattuta in faccia a nessuno, una porta che permette a tutti di entrare a sperimentare la bellezza dell’amore e del perdono del Signore”.

Messa in piazza Kossuth Lajos davanti a 50mila fedeli

Dopo l’arrivo in piazza Kossuth Lajos, a Budapest, il Pontefice ha fatto alcuni giri tra i fedeli riuniti a bordo della ‘papa-mobile’. Secondo le autorità locali ci sono più di 30mila persone in Piazza Kossuth Lajos. In totale, conteggiando le vie limitrofe, alla Messa partecipano circa 50mila fedeli. Presenti anche la presidente Katalin Novák e il premier Viktor Orban. Anche metropolita Hilarion in piazza Kossuth Lajos per messa Il metropolita ortodosso Hilarion di Budapest e dell’Ungheria, ex responsabile delle Relazioni esterne del Patriarcato di Mosca, è in piazza Kossuth Lajos, a Budapest dove Papa Francesco presiede la celebrazione eucaristica nella IV Domenica di Pasqua. Ieri il Santo Padre e il metropolita si erano incontrati nella Nunziatura apostolica

