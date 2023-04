Era stato ricoverato mercoledì per una bronchite infettiva

Papa Francesco è stato dimesso dall’ospedale ‘Gemelli’ di Roma. Bergoglio era stato ricoverato mercoledì per quella che si è rivelata essere una bronchite su base infettiva – dovrebbero essere formalizzate a breve dai medici che lo hanno avuto in cura.

Inizialmente era stato detto che si trovava in ospedale per dei controlli programmati. Sembra che sarà presente alla Domenica delle Palme ma non è certo che celebrerà la messa.

Prima di lasciare la struttura, il Santo Padre ha salutato il Rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli, con i suoi più stretti collaboratori, il Direttore Generale del Policlinico, Marco Elefanti, l’Assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica, Monsignor Claudio Giuliodori, e l’equipe di medici e operatori sanitari che lo ha assistito durante questi giorni. Lo comunica la Santa Sede.

