Il Pontefice pronto a lasciare il Gemelli: fermento in Piazza San Pietro

(LaPresse) C’è attesa in piazza San Pietro, a Roma, dopo che il Vaticano ha dato notizie rassicuranti sullo stato di salute di Papa Francesco, ricoverato da mercoledì all’ospedale Gemelli per una bronchite. La Santa Sede ha infatti fatto sapere che il Pontefice sta meglio e presiederà le cerimonie della Settimana Santa cosa che ha rassicurato i fedeli: “Torna presto Francesco”, ha detto una signora. “L’importante è che la sua presenza sia qui”, ha replicato un altro fedele interpellato sempre in piazza San Pietro.

