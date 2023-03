Secondo il comunicato della Santa Sede erano "programmati"

Papa Francesco in ospedale. “Il Santo Padre si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati”. Lo comunica il Direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.

Secondo quanto apprende LaPresse, il Papa passerà la notte ricoverato. Malore per lui oggi. Al momento le condizioni del Pontefice non sembrano preoccupare ma potrebbe rimanere in reparto per essere ulteriormente monitorato.

Il Papa Francesco avrebbe problemi respiratori che lo hanno costretto al ricovero al Gemelli. Un affaticamento che, secondo quanto apprende LaPresse, avrebbe reso necessaria la macchina dell’emogasanalisi in stanza per monitorarlo costantemente. Il Papa ricoverato al decimo piano, come di prassi, doveva sottoporsi a dei controlli medici, ma l’aggravarsi delle condizioni di salute ha accelerato i tempi del ricovero.

