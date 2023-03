Così il pontefice dopo l'Angelus: "Sono vicino anche al popolo dell'Ecuador"

“Sono vicino al popolo dell’Ecuador e assicuro la mia preghiera per i defunti e per le famiglie”. Lo ha detto Papa Francesco, al termine dell’Angelus in piazza S.Pietro che ha rivolto anche una preghiera al “martoriato” popolo ucraino “che continua a soffrire per i crimini della guerra“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata