Il presidente russo per la prima volta in Donbass, 20 morti e 10 feriti dopo attacco su Kramatorsk

Vladimir Putin è in visita a Mariupol per la prima visita del presidente russo nel Donbass. Putin ha visitato la città, accompagnato dal vice primo ministro Marat Khusnullin, e ha ispezionato, tra l’altro, nuove aree residenziali, come riporta la Tass, citando il servizio stampa del Cremlino.

Khusnullin ha aggiornato Putin sullo stato di avanzamento dei lavori di costruzione e restauro della città e dei suoi dintorni. Nel microdistretto Nevsky, il presidente ha parlato con i residenti della città. Su invito di una delle famiglie, Putin è andato a casa loro.

Nella giornata di sabato il leader di Mosca si era recato in visita in Crimea in occasione del nono anniversario dell’annessione della regione alla Russia. Come aveva annunciato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, Putin ha preso parte anche all’inaugurazione di un importante sito storico-culturale.

Grano ucraino, rinnovato l’accordo

L’accordo per consentire l’esportazione del grano dall’Ucraina attraverso il mar Nero, che sarebbe dovuto scadere alla mezzanotte del 19 marzo, è stato rinnovato. Ad annunciarlo è stato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, come riporta l’agenzia Anadolu: “A seguito dei nostri negoziati con entrambe le parti, abbiamo esteso il periodo dell’accordo”, ha affermato Erdogan.

2 morti e 10 feriti bilancio attacco russo a Kramatorsk

Sale a dieci il numero dei feriti nell’attacco russo a Kramatorsk di ieri. Lo riferisce il Kyiv Indipendent, citando le parole del governatore della regione di Donetsk, Pavlo Kyrylenko. Nell’attacco russo, effettuato con bombe a grappolo, hanno perso la vita due civili.

