Ovazione per il Pontefice entrato nell'impianto a bordo della Papamobile

Ovazione per Papa Francesco, accolto con cori, canti e balli, allo stadio dei Martiri di Kinshasa dove migliaia di giovani hanno gremito tribune per salutare l’arrivo del Pontefice. Bergoglio, entrato con la Papamobile, si trova in Africa per un tour di sei giorni equamente divisi tra Congo e Sud Sudan.

