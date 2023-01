Il Santo Padre ha incontrato il Prefetto della Casa Pontificia come reso noto dalla Sala Stampa della Santa Sede

Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza Mons. Georg Gänswein, Prefetto della Casa Pontificia. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede.

Il segretario di Joseph Ratiznger, in un’intervista a Die Tagespost aveva raccontato come il Motu proprio ‘Traditisonis custodes’ pubblicato da Papa Francesco nel 2021 – cioè la stretta sulla messa in latino – aveva rattristato il Papa emerito Benedetto XVI. In ‘Traditionis Custodes’ Francesco ha, di fatto, posto condizioni particolarmente restrittive per quanto riguarda il cosiddetto rito tridentino o Messa in latino, contrariamente a quanto invece previsto nel Motu proprio ‘Summorum pontificum’ di Benedetto XVI del 2007. “Quello è stato un punto di svolta. Credo che Papa Benedetto abbia letto questo Motu proprio con dolore nel cuore”, aveva sottolineato Mons. Georg Gänswein.

