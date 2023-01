Continua l'afflusso di fedeli per l'ultimo saluto a Benedetto XVI: sono stati 135mila in due giorni

Ultimo giorno di veglia per Joseph Ratzinger nella basilica di San Pietro dove la camera ardente resterà aperta fino alle 19 di questa sera. Domani in programma i funerali ufficiali officiati da Papa Francesco seguendo il protocollo dei Pontefici in carica.

135mila fedeli nei primi due giorni

Nei primi due giorni sono stati circa 135mila i fedeli che hanno voluto omaggiare il Papa emerito, 65mila lunedì e 70mila martedì. Numeri ben oltre le attese che non escludono un eventuale prolungamento dell’apertura della camera ardente.

Funerali Benedetto XVI in diretta su Tv2000

Saranno Tv2000 e Radio inBlu2000, giovedì 5 gennaio alle 9.30, a trasmettere in diretta la messa per le esequie del Papa emerito Benedetto XVI, presieduta da Papa Francesco in piazza San Pietro. Su Tv2000 la diretta parte alle 8.30 con lo speciale della trasmissione ‘Il Diario di Papa Francesco’ che introduce anche la recita della preghiera del Rosario per Benedetto XVI alle 8.40.

Nel pomeriggio dalle 17 alle 18 approfondimento con ‘Il Diario di Papa Francesco’ condotto da Gennaro Ferrara. Tra gli ospiti: monsignor Domenico Sigalini, vescovo emerito di Palestrina; Luigi Accattoli, vaticanista; Don Valentino Bulgarelli, sottosegretario Conferenza Episcopale Italiana; cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi; Marco Politi, vaticanista e scrittore.

