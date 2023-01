Le parole del Santo Padre nel corso dell'omelia per la santa messa dell'Epifania del Signore: "Il cammino dei Magi era interiore"

“Gli interrogativi, anche quelli spirituali, possono infatti indurre frustrazione e desolazione se non ci mettono in cammino, se non indirizzano il nostro movimento interiore verso il volto di Dio e la bellezza della sua Parola. ‘Il loro pellegrinaggio esteriore – ha detto Benedetto XVI – era espressione del loro essere interiormente in cammino, dell’interiore pellegrinaggio del loro cuore'”. Lo ha detto Papa Francesco, nel corso dell’omelia per la santa messa dell’Epifania del Signore, citando un passo di Ratzinger dell’omelia per l’Epifania, 6 gennaio 2013.”I Magi, infatti, non si fermano a guardare il cielo e a contemplare la luce della stella, ma si avventurano in un viaggio rischioso che non prevede in anticipo strade sicure e mappe definite. Vogliono scoprire chi è il Re dei Giudei, dov’è nato, dove possono trovarlo. Per questo chiedono a Erode, il quale a sua volta convoca i capi del popolo e gli scribi che interrogano le Scritture. I Magi sono in cammino: la maggior parte dei verbi che descrivono le loro azioni sono verbi di movimento”, ha affermato.

“Adoriamo Dio e non il nostro io; adoriamo Dio e non i falsi idoli che ci seducono col fascino del prestigio e del potere, con il fascino delle false notizie; adoriamo Dio per non inchinarci davanti alle cose che passano e alle logiche seducenti ma vuote del male” ha aggiunto il Pontefice, nel corso dell’omelia per la santa messa dell’Epifania del Signore.

