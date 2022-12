Le condoglianze e il ricordo del cancelliere tedesco

Condoglianze dai leader di tutto il mondo per la morte di Ratzinger. “Papa Benedetto XVI è stato per molti non solo in questo Paese una figura di spicco per la Chiesa Cattolica. Un uomo combattivo e un intelligente teologo. Il mio pensiero va a Papa Francesco”. Lo scrive su Twitter il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

