Il pensiero di Francesco per il suo predecessore le cui condizioni di salute si sono aggravate

Francesco ha chiesto ai fedeli di pregare per il suo predecessore, il Papa emerito Benedetto XVI, perché è “molto malato”. Joseph Ratzinger, 95 anni, vive in un convento in Vaticano da quando ha rinunciato al Pontificato a fine 2012. “Chiediamo al Signore di confortarlo e di sostenerlo in questa testimonianza d’amore alla Chiesa fino alla fine”, ha detto Bergoglio al termine dell’udienza generale.

