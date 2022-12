Papa Francesco in visita a Joseph Ratzinger dopo l'udienza generale

Si sono aggravate nelle ultime ore le condizioni di salute di Joseph Ratzinger e il Papa è andato a fargli visita. Lo rende noto il Vaticano, dopo le preghiere di Francesco per Benedetto XVI, chieste ai fedeli dopo l’udienza generale. “In merito alle condizioni di salute del Papa emerito, per il quale Papa Francesco ha chiesto preghiere al termine dell’udienza generale di questa mattina, posso confermare che nelle ultime ore si è verificato un aggravamento dovuto all’avanzare dell’età. La situazione al momento resta sotto controllo, seguita costantemente dai medici”, ha fatto sapere il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, rispondendo alle domande dei giornalisti. “Al termine dell’udienza generale Papa Francesco si è recato al monastero Mater Ecclesiae per visitare Benedetto XVI. Ci uniamo a lui nella preghiera per il Papa emerito”.

