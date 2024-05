Passeggiate alla scoperta della natura in 23 Beni della Fondazione il 18 e il 19 maggio, il 25 e 26 maggio

Tornano le “Camminate nella biodiversità” del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano in occasione della Giornata mondiale della biodiversità il 22 maggio. Guide d’eccezione, studiosi o tecnici, dai biologi, agli agronomi, dai botanici agli apicoltori, e molti altri esperti, condurranno il pubblico in una piacevole passeggiata volta a osservare e conoscere le specie vegetali e animali che abitano i luoghi curati e gestiti dalla Fondazione e a toccare con mano il valore della biodiversità caratteristica di ciascun territorio. Un’opportunità per scoprire che la biodiversità non dipende solo dalla natura, ma anche dalla storia e della cultura, e che pertanto è anche responsabilità dell’Uomo, nel bene e nel male.

L’appuntamento è per sabato 18 e domenica 19 maggio 2024 e sabato 25 e domenica 26 maggio. L’iniziativa, diffusa a livello nazionale, rientra nella campagna #FAIbiodiversità, di sensibilizzazione e attivazione a partire dalla conoscenza che punta a porre l’attenzione sulla necessità di preservare la natura, che è anche negli ambienti cittadini, e anzi incrementarla. È questo il principio, innovativo e ambizioso, su cui si basa la legge sul “ripristino della natura”, che il Parlamento Europeo ha approvato il 27 febbraio 2024 come strumento principale della Strategia sulla Biodiversità 2030: asse portante del Green Deal insieme al piano di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Il principale obiettivo consiste nel ripristinare almeno il 20% di natura nelle zone terrestri e il 20% nelle zone marine del territorio dell’UE: dal verde negli ecosistemi urbani alla protezione degli impollinatori, al monitoraggio degli elementi caratteristici del paesaggio a elevata diversità, non solo quello naturale, ma anche quello agricolo, che garantisce la nostra alimentazione; dal contenimento del consumo dei suoli al miglioramento della loro qualità, per favorire l’assorbimento del carbonio nel terreno. Il regolamento si pone inoltre l’obiettivo del ripristino di almeno il 30% degli ecosistemi degradati in tutti i Paesi dell’UE entro il 2030 (da foreste a praterie, da zone umide a fiumi, da laghi e fondali marini), e questa percentuale aumenterà al 60% entro il 2040 e al 90% entro il 2050.

Tan tissimi i luoghi e gli habitat da scoprire come i pascoli d’alta quota di Monte Fontana Secca a Quero Vas (BL) sul Monte Grappa, le produzioni agricole di eccellenza coltivate all’Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati (MC), il picchio e lo scoiattolo nero che popolano la riserva dei Giganti della Sila a Spezzano della Sila (CS), secolari pini larici testimonianza dell’antica silva silana.

Le Camminate nella biodiversità sono organizzate in 23 Beni della Fondazione:

PALAZZINA APPIANI, Milano

Sabato 18 e domenica 19 maggio

La ricchezza della biodiversità urbana: Parco Sempione – visita a cura di Andrea Bolzoni, guida ambientale ed escursionistica e Urban farmer dell’orto urbano di Cascina Nascosta

VILLA NECCHI CAMPIGLIO, Milano

Sabato 18 maggio

La biodiversità nel giardino storico urbano – visite a cura di Emanuela Borio, Paesaggista di formazione agronomica

VILLA E COLLEZIONE PANZA, Varese

Domenica 19 maggio

Conservazione del giardino storico e biodiversità, ore 11.30

Visita guidata a cura di Emanuela Borio, responsabile parchi e giardini storici del FAI

VILLA DELLA PORTA BOZZOLO, Casalzuigno (VA)

Sabato 18 maggio

Giardini storici: conservare e valorizzare la biodiversità. Camminate nella biodiversità – visite a cura di Raffaele Orrù, Agronomo paesaggista, e Stefania Mazzaracca, Zoologa.

MONASTERO DI TORBA, Gornate Olona (VA)

Sabato 18 e domenica 19 maggio

Conoscere, scoprire e vivere la biodiversità della Valle dell’Olona – visite a cura di Antea Franceschin, Guida Ambientale Escursionistica e Daniele Meregalli, Responsabile Ambiente e Sostenibilità del FAI

PALAZZO MORONI, Bergamo

Domenica 25 maggio

Passeggiata con il naturalista – visite a cura dell’Orto Botanico di Bergamo e la Rete degli Orti Botanici della Lombardia.



VILLA DEL BALBIANELLO, Tremezzina (CO)

Sabato 18 maggio

Trekking tra storia, natura e cultura. Camminate nella biodiversità – visite a cura di Martina Balatti, educatrice ambientale e Alessandra Villani, guida ambientale escursionistica

VILLA FOGAZZARO ROI, Oria di Valsolda (CO)

Sabato 25 maggio

Trekking in Valsolda: percorsi d’autore tra natura e letteratura. Camminate nella biodiversità – visite a cura di Alessandra Villani, guida ambientale escursionistica

CASTELLO DELLA MANTA (CN)

Sabato 18 e domenica 19 maggio

Il Castello della Manta nella riserva della biosfera MAB UNESCO Monviso – visite a cura di due guardiaparco del Parco del Monviso.

In giardino sono previste attività per le famiglie.

CASTELLO E PARCO DI MASINO, Caravino (TO)

Domenica 19 maggio

Ecosistema Masino: le api – visite a cura di Roberto Brogliatti, Guida escursionistica ambientale

ABBAZIA DI SAN FRUTTUOSO, Camogli (GE)

Sabato 18 e domenica 19 maggio

MONTE FONTANA SECCA, Quero Vas (BL)

Domenica 26 maggio

Il massiccio del Grappa e Monte Fontana Secca, la montagna dei Nuovi Eroi. Camminate nella biodiversità – visita a cura di Loris Giuriatti, guida ambientale escursionistica

VILLA DEI VESCOVI, Luvigliano di Torreglia (PD)

Sabato 18 maggio

Flora e fauna nel brolo della Villa – visite a cura di Roberto Marcente e Chiara Rizzolo, apicoltori

Sabato 18 maggio, alle ore 11 e alle ore 15, a Villa dei Vescovi sarà possibile scoprire come il FAI si prende cura del Brolo, il Parco Agricolo della Villa, con due speciali passeggiate nel verde.

CASTELLO DI AVIO, Sabbionara di Avio (TN)

Domenica 19 maggio

La natura e il castello – visita a cura dello staff del FAI

PARCO VILLA GREGORIANA, Tivoli (RM)

Domenica 19 maggio

Un patto per la biodiversità: il sodalizio tra piante ed insetti impollinatori – visite a cura di Andrea Mengassini, Bioecologo.

BOSCO DI SAN FRANCESCO, Assisi (PG)

Domenica 19 maggio

Il fantastico mondo delle api – visita a cura di Erica Bernasconi, Agronoma e educatrice ambientale

ORTO SUL COLLO DELL’INFINITO, Recanati (MC)

Domenica 19 maggio

Conoscere, tutelare e raccontare la biodiversità – visite a cura di Antonio Greco, Dottore in Tecniche erboristiche

CASA NOHA, Matera

Domenica 19 maggio

La biodiversità del Parco della Murgia Materana – visite a cura di Vito Santarcangelo, biologo

Un tour con esperti dedicato alla flora e fauna del Parco della Murgia. I partecipanti attraverseranno un territorio ricco di biodiversità, che in primavera regala un coinvolgente spettacolo di profumi, colori, dove scoprire gli habitat e le specie che popolano il Parco.

ABBAZIA DI CERRATE, Lecce

Sabato 18 e domenica 19 maggio

Storie e scoperte di erbe spontanee salentine – visite a cura di Giuditta Cantoro, dottore agronomo e di Francesco Minonne, biologo

BAIA DI IERANTO, Massa Lubrense (NA)

Domenica 19 e sabato 26 maggio

Tracce suoni e impressioni dall’osservazione di fauna e avifauna – visite a cura di Rossella Lanzieri, naturalista e ornitologa e Gaia Gargiulo, guida ambientale escursionistica ed educatrice ambientale

GIGANTI DELLA SILA, Spezzano della Sila (CS)

Domenica 19 maggio

Gli animali del bosco – visite a cura di Gianluca Congi, ornitologo e Giacomo Gervasio e Francesca Crispino, naturalisti

SALINE CONTI VECCHI, Assemini (CA)

Sabato 18 e domenica 19 maggio

Le zone umide, un ecosistema prezioso – visite a cura di Vania Statzu, Economista dell’ambiente, esperta di politiche ambientali e della sostenibilità

GIARDINO DELLA KOLYMBETHRA, Valle dei Templi (AG)

Sabato 18 maggio

Mindtrek alla Kolymbethra – visite a cura di Antonino Dinolfo, educatore ambientale; Marcello Mira, guida naturalistica e Presidente dell’Associazione VisitAgrigento; Agata Romeo, fondatrice e presidente BINDU Yoga & Ayurveda Studio

