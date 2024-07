Il notiziario dedicato ad ambiente, economia circolare e sviluppo sostenibile

L’Europa sceglie il Green deal ed elegge di nuovo Ursula von der Leyen alla guida della Commissione Ue nel segno dell’industria pulita, Elettricità Futura scrive al governo mettendo in evidenza come sia illegittimo la legge sullo stop delle rinnovabili in Sardegna, il bollettino del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente sulle acque di balneazione italiane che sono le migliori rispetto alla media dei Paesi Ue. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tg Green di questa settimana.

