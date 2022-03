La direttrice Relazioni Esterne Cristina Parenti: "Cultura e beni culturali devono essere portatori del bello"

“Edison è al fianco del Fondo per l’Ambiente Italiano anche in occasione delle Giornate di Primavera che quest’anno si svolgono nel weekend del 26 e 27 marzo e che vedranno l’apertura straordinaria di Palazzo Edison in Foro Buonaparte a Milano e delle storiche Centrali idroelettriche “Bertini” e “Esterle” sul fiume Adda”. Lo ha detto Cristina Parenti, Direttore Relazioni Esterne e Comunicazione di Edison, alla Conferenza stampa FAI per le Giornate di Primavera in Lombardia, a Palazzo Edison a Milano. “Cultura e beni culturali devono essere portatori del bello e anche ambasciatori della sostenibilità. Sarà una collaborazione sempre più salda nel lungo periodo”, ha aggiunto Parenti in conferenza stampa.

