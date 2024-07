Il capogruppo Pd in Consiglio Regionale Lombardia: "Sembra il dottor Stranamore"

“Siamo di fronte alla conferma di quanto abbiamo sostenuto, cioè che Ignazio La Russa è palesemente inadeguato a ricoprire il ruolo che ricopre”. Lo ha dichiarato il capogruppo dem in Consiglio Regionale Lombardia Pierfrancesco Majorino, commentando le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa alla cerimonia del Ventaglio sull’aggressione al giornalista de La Stampa da parte di militanti di CasaPound a Torino. “Vedo l’ennesima affermazione vergognosa del presidente del Senato che sembra un po’ il personaggio del dottor Stranamore che a un certo punto non si controlla e gli esce un po’ di cultura fascista che un po’ vive in lui”, ha aggiunto Majorino.

