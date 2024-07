Raggiunta temperatura media globali di 17,09 gradi

Il 21 luglio 2024 è stato il giorno più caldo della storia. Lo riferisce Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell’Unione europea. Domenica scorsa quindi – viene spiegato da Copernicus – la temperatura media globale giornaliera ha raggiunto un nuovo record nel dataset ‘Era5’ con 17,09 gradi centigradi. È stato superato leggermente il precedente record di 17,08 gradi del 6 luglio 2023.

Copernicus: “Con questi record siamo in territorio inesplorato”

“Il 21 luglio il Copernicus climate change service (C3s) ha registrato un nuovo record per la temperatura media globale. Ciò che è veramente sconcertante è la differenza tra la temperatura degli ultimi 13 mesi e i precedenti record di temperatura”. Lo afferma il direttore del C3s di Copernicus, Carlo Buontempo, il programma di osservazione della Terra dell’Unione europea, a proposito della temperatura media più alta della storia raggiunta dal Pianeta di 17,09 gradi centigradi. Per Buontempo con questi record di temperature siamo “in un territorio inesplorato“. Secondo Copernicus quello che “spicca” rispetto al record precedente è “la differenza tra le temperature dal luglio 2023 e tutti gli anni precedenti. Prima del luglio 2023, il precedente record giornaliero di temperatura media globale era di 16,8 gradi, il 12 agosto 2016. Dal 3 luglio 2023 sono stati 57 i giorni in cui si è superato quel precedente record, nei mesi di luglio e agosto 2023 e nei mesi di giugno e luglio del 2024”. “Siamo in un territorio davvero inesplorato – avverte Buontempo – e, dato che il Clima continua a riscaldarsi, siamo destinati a vedere nuovi record infranti nei mesi e negli anni futuri”. Un’analisi più dettagliata entrerà a far parte del prossimo bollettino mensile del C3s a inizio agosto.

